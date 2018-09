"Salvini è come me, vorrei incontrarlo": l'appello di Ilona Staller

Ilona Staller torna a "fare politica". A modo suo però. L'ex diva del porno ha rivolto un accorato invito al ministro dell'Interno Matteo Salvini perché riprenda in mano la sua proposta di legge per legalizzare la prostituzione. "Salvini è come me", ha detto la Staller all'AdnKronos, "spero di poterne parlare con lui di persona".

Già, perché non rendere legale la prostituzione? "Nelle casse dello Stato - dice l'ex parlamentare - entrerebbero molti soldi che il governo poi potrebbe reinvestire in altre problematiche".

Cicciolina ricorda poi i tempi in cui a Palazzo Montecitorio c'era lei a lottare per fare di un vero e proprio mestiere la prostituzione: "Io mi sono sempre battuta per questo - racconta - avevo preparato una proposta di legge che ancora oggi ritengo fantastica e intelligente, capace di togliere le molte prostitute dalla strada, rendendo così le città più sicure e pulite, anche se poi ho subito molti ostacoli tipici dell'Italia".

"Salvini piace alla gente perché è diretto e semplice"

Il guanto di sfida comunque è stato lanciato. Sta al ministro dell'Interno raccoglierlo o meno: "Non posso che augurare buona fortuna a Salvini - spiega - anzi vorrei incontrarlo insieme al mio avvocato Luca Di Carlo per discutere di questo argomento che mi sta molto a cuore. Lui come me piace alla gente perché è diretto, semplice. Per me sarebbe una vittoria personale vedere che il vice premier appoggia quanto ho provato in passato a fare io".