Salvini insulta il videomaker di Repubblica: “Vada a riprendere i bambini in spiaggia, visto che le piace tanto”

“Lei che è specializzato vado a riprendere i bambini, visto che le piace tanto”. Così si è rivolto pubblicamente il ministro dell’Interno Matteo Salvini al giornalista e videomaker di Repubblica Valerio Lo Muzio, lo stesso che qualche giorno fa aveva ripreso il figlio del vicepremier su una moto d’acqua della polizia a Milano Marittima.

Salvini ha interrotto più volte Lo Muzio che cercava di fare domande proprio a Milano Marittima durante la conferenza stampa di presentazione della Festa della Lega Romagna, poi l’insulto. “Mi sta dando del pedofilo?”, è stata la replica di Lo Muzio.

Questo il resoconto dello scambio tra i due comparso su Repubblica:

"I figli devono essere tenuti fuori dalla polemica politica, attaccate me, lasciate stare mio figlio", ha detto Salvini. E poi con voce alterata: "Mi vergogno a nome di chi coinvolge i bambini nella polemica politica. Non parlo di figli e di bambini. Non ho altro da aggiungere". E infine: "Andiamo insieme in pedalò, visto che sei maggiorenne ti posso invitare"