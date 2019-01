"Renzi mi vuole nudo e affamato": lo show di Salvini in tv lascia senza parole l'ex premier

Una frase "incredibile" pronunciata in tv, su Canale 5, mentre tanti italiani stavano facendo colazione. Questo almeno è ciò che pensa Matteo Renzi dell’ultima esternazione del ministro degli Interni Matteo Salvini, ospite questa mattina a Mattino 5. Il vicepremier ha messo nel mirino proprio l’ex presidente del consiglio, reo - questa è l’accusa - di averlo criticato per il suo vezzo di indossare divise altrui e postare di continuo le foto dei suoi spuntini, rigorosamente sovranisti.

"Ho mangiato delle puntarelle eccezionali"

"Ieri - ha detto Salvini - ho mangiato delle puntarelle con le acciughe assolutamente eccezionali ma non ho potuto mettere la foto sui social, altrimenti Saviano e Renzi si indignano - ha detto davanti alle telecamere - Per Renzi e Saviano il ministro dell'Interno non dovrebbe mangiare e dovrebbe andare in giro nudo, perché non si può mettere giacche e camice".

L'ex premier: "Faccio fatica a vederlo vestito"

La risposta dell’ex premier è arrivata via social. "Dovete immaginare la scena – ha detto Renzi in un video postato Twitter –: Canale 5, tanti italiani alla tv mentre fanno colazione e arriva la faccia di Salvini che dice: 'Renzi mi vuole nudo ed affamato'".

"Smentisco nel modo più totale - prosegue Renzi -. Salvini già faccio fatica a vederlo vestito, figuriamoci nudo. Pur di non vederlo nudo va bene anche che metta la divisa dei vigili urbani di Roccacannuccia Terme". Per Renzi "quello che manca è un ministro che faccia il suo lavoro", che "vada in Campania a parlare contro la camorra non contro Saviano e che non istighi all’odio razziale”. Insomma, per l’ex premier Salvini deve smetterla "con la demagogia" per iniziare “a fare il ministro".

I #60secondi di oggi dal Senato dove tanto per cambiare non si vota perché la maggioranza non è ancora pronta. E parliamo della frase incredibile di Matteo Salvini stamani a Canale 5 pic.twitter.com/W3Rh3Wg10t — Matteo Renzi (@matteorenzi) 22 gennaio 2019