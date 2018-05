L'Ue mette sotto schiaffo Salvini per le cene di lusso "a carico dei contribuenti" con Le Pen

Spese pazze per Salvini in Europa? Il gruppo al Parlamento europeo "Europa delle Nazioni e delle libertà" - di cui il segretario della Lega è vicepresidente - è finito sotto accusa per rimborsi spese non conformi e migliaia di euro di "spese che infrangono le regole".

Del gruppo "Europa delle Nazioni e delle libertà" fanno parte - oltre agli eurodeputati del Carroccio - i rappresentati del partito di estrema destra francese Front National guidati da Marine Le Pen, i rappresentanti del FPÖ austriaco e del Partito olandese per la libertà (PVV) guidati da Geert Wilders.

Tra le spese elencate nella relazione di verifica ci sono anche un centinaio di regali di Natale del valore di oltre 100 euro e circa 230 bottiglie di champagne e un pasto di Natale per 140 persone per un conto più di 13.500 euro.

Salvini-Le Pen a cena a Parigi a carico dei contribuenti

Il settimanale satirico francese Canard Enchainé ha scoperto che Le Pen e Salvini avrebbero messo in conto al gruppo parlamentare una cena in due locali molto esclusivi della capitale, il ristorante Ledoyen vicino agli Champs-Elysées (400 euro a testa) e il pluristellato L’Ambroisie in place des Vosges (449 euro a persona). Un conto che è stato presentato dai due leader populisti all’Europa e che ora è stato contestato dagli esperti dell’europarlamento.

In totale al gruppo ENL vengono contestate 388.280 euro "per spese in violazione delle norme sul appalti pubblici" e oltre 38mila euro "per spese non sostenute da documenti giustificativi adeguati". Iil parlamento europeo ha dato "un'ultima possibilità" agli eurodeputati di giustificarsi entro la metà di giugno.

Dell'inchiesta aperta su Lega e Front National aveva già parlato EuropaToday lo scorso marzo. Tutto è nato da un approfondimento dalla commissione per il controllo dei bilanci dell'Eurocamera su di una serie di irregolarità emerse nelle spese del gruppo Enl.

Nel 2016 il gruppo al Parlamento Europeo Europa delle Nazioni e della Libertà avrebbe avuto 38.889 euro di spese non sufficientemente giustificate e 388.278 euro di spese in violazione delle regole.

Nello specifico, si tratta di pasti da oltre 400 euro a persona e un centinaio di regali di Natale da più di 100 euro, identificati come spese "non ragionevoli". Al gruppo Enl viene chiesto inoltre di comunicare chi fossero i destinatari di circa 230 bottiglie di champagne, sei delle quali di un valore di oltre 81 euro.

La commissione chiede pertanto il recupero di queste spese irregolari. Il recupero dei fondi non avverrebbe tramite versamenti, bensì tramite una deduzione dal prossimo budget annuale destinato al gruppo, aggiunge la fonte.

Non è la prima volta che il Front national finisce sotto inchiesta per l'uso dei fondi del Parlamento europeo: in passato, al partito sono state contestate le spese per due assistenti parlamentari che, secondo le accuse, lavoravano in realtà per il partito. Uno dei quali come guardia del corpo di Marine Le Pen.