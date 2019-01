Commenta post di Salvini scrivendo "suca": bufera sull'addetto stampa del Comune

E' ancora scontro politico sul decreto sicurezza. In prima fila nella battaglia contro il provvedimento voluto da Matteo Salvini c'è il sindaco Leoluca Orlando che ha disposto di non applicare la legge negli uffici comunali di Palermo e che ha ingaggiato una sorta di duello a distanza con il ministro dell'Interno. Ora nella contesa è antrato anche uno degli addetti stampa di Palazzo delle Aquile che su Twitter ha commentato con un "suca" un post del vicepremier. Quattro eloquenti lettere che non sono sfuggite a Salvini. Immediata la replica: "Un lord"... e tra insulti e controrepliche è intervenuto anche il sindaco, annunciando possibili provvedimenti disciplinari.

Ne parla PalermoToday. Il clima tra Salvini e Orlando non è mai stato idilliaco. Con l'approvazione del decreto, che rende più restrittive le norme che riguardano la posizione dei migranti, le ostilità si sono riaperte. Orlando ha parlato di un provvedimento criminogeno e ha diramato una nota agli uffici dando disposizione di non applicarlo. Una reazione che ha avuto un effetto traino e anche altri sindaci, in tutto lo Stivale, hanno sollevato dubbi e proteste. Dal canto suo, il vicepremier ha difeso la legge criticando aspramente i sindaci "disobbedienti".

La situazione è però degenerata "grazie" ai social. Nella tarda serata di ieri il ministro Salvini ha pubblicato lo screenshot di un commento di Fabio Citrano, componente dell'ufficio stampa del Comune, che in risposta a un tweet commentava con "suca" (commento lasciato dal profilo personale di Citrano, ndr) Salvini ha aggiunto: "La professionale replica che ho ricevuto dal responsabile stampa del Comune di Palermo: 'Suca'! Capito? - scrive Salvini - Un vero 'lord'... Ma questi dove pensano di essere?". Citrano, chiamato in causa, non smentisce e non arretra di un passo. "Sì, è vero, perché al Comune di Palermo ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni. All'ufficio stampa lavoro io e anche la collega Patrizia Biagi, militante della Lega, che nella pagina privata attacca il sindaco. Per fortuna i dipendenti pubblici possono ancora (fino a quando?) avere le proprie idee e manifestarle, purché questo non intacchi la professionalità del lavoro che svolgono per l'ente pubblico".

Tra i due litiganti è però intervenuto lo stesso Sindaco. "Sono stato informato di uno scambio di post su Fb fra Matteo Salvini e uno dei giornalisti che compongono l'ufficio stampa del Comune - scrive su Facebook -. Ne ho subito dato comunicazione al Segretario generale del Comune perché valuti i provvedimenti disciplinari del caso".