Salvini come Alberto Angela: "Avete mai visto un ulivo di 1700 anni?"

In campagna elettorale tutto fa brodo. Pardon, olio. Nell’ultimo video social di Matteo Salvini, pubblicato appena tre giorni prima delle elezioni in Umbria, non compaiono né migranti né beni commestibili. A giganteggiare è invece un ulivo. Mica un ulivo qualsiasi, ma "l'ulivo più antico dell’Umbria".

L’ex ministro si nasconde dietro l’albero secolare, poi fa capolino nell’inquadratura e si avvicina agli spettatori col passo felpato dei divulgatori tv. Salvini come Alberto Angela? Il paragone è azzardato, ma lo stile è quello.

Il leghista si lancia in territori per lui inesplorati. "Millesettecento anni di storia, per la tradizione l’ulivo di Sant’Emiliano", dice scandendo bene le parole. Poi continua nel suo eloquio: "Siamo a Bovara, frazione di Trevi, terra di un olio stupendo, dove secondo la tradizione fu legato e decapitato il santo patrono di queste terre". Dopo la notazione storico-geografica Salvini è pronto per il gran finale. "Ora ci sarà qualche sinistro che farà qualche battuta ironica, però… cultura, tradizione, profumo, respiro e …" dice aiutandosi con ampi gesti "...abbraccio al bello dell’Umbria e al bello dell’Italia".