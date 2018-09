Guai per il rugbista Sami Panico: trovato con hashish e marijuana in casa

Guai seri per Sami Panico. Il giocatore che milita nella serie A di rugby con le Zebre di Parma, più volte convocato dalla Nazionale azzurra, è stato trovato con hashish e marijuana in casa. Per il 25enne di Albano Laziale sono scattati gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Come racconta Lorenzo Nicolini di RomaToday, tutto è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 29 settembre. I carabinieri della stazione di Torvaianica, coadiuvati da personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Pomezia lo hanno arrestato con l'accusa di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".

I miliari dell'Arma, intervenuti seguito di un servizio di osservazione, hanno rinvenuto e sequestrato all'interno dell'abitazione e nel giardino della villa di Sami Panico millecinquecento grammi di marijuana, trecentotrenta grammi di hashish, materiale idoneo al confezionamento ed al taglio delle singole dosi di sostanza stupefacente, e la somma in denaro contante di 10.700 euro ritenuta, secondo i Carabinieri, "provento di attività illecita". Il tutto è stato posto sotto sequestro.