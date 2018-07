Una laurea con 110 e lode per Sammy Basso, il ragazzo affetto da progeria

Simbolo italiano della ricerca scientifica contro la progeria - malattia genetica che porta al rapido invecchiamento cellulare - Sammy Basso si è laureato a 22 anni in Scienze Naturali con 110 e lode a Padova con una tesi proprio su questa sindrome.

Il giovane vicentino è una delle cinque persone in tutta Italia che soffrono di questa malattia (sono 70 in tutto il mondo) e negli anni è stato il volto e la mente di diverse iniziative a favore della ricerca su questa rara sindrome, come ricorda "Il Bo Live", il portale informativo dell'Università di Padova.

Nel 2005 i suoi genitori hanno fondato l'Associazione Italiana Progeria, raccontando la vicenda che li ha portati a fare rete per cercare di fare ricerca su una malattia così rara.