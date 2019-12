Sardine, Di Maio ci prova: "Sarebbe bello lavorare insieme"

"Non le nego che avevo la tentazione di passare a San Giovanni". Lo dice il ministro degli Esteri e leader politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, in un'intervista al Corriere della Sera parlando della manifestazione delle sardine ieri a Roma. "Le piazze sono una cosa bellissima. Giorni fa ho incrociato il loro portavoce in tv e gli ho detto che sono bravissimi. Trovo sbagliato che qualcuno, tra i partiti, provi a metterci il cappello. Bisogna lasciar respirare queste emozioni in modo libero, solo così continueranno a essere forti e coinvolgenti".

Di Maio e le sardine: "Sarebbe bello lavorare insieme"

E alla domanda di una possibile alleanza con le sardine, Di Maio precisa che ogni convergenza del M5s "è sempre sul programma. Ma facciamo così: per ipotesi, sarebbe bello lavorare insieme su ambiente, giustizia, diritti sociali, lavoro, casa e aiuto alle persone in difficoltà".

Parlando poi della situazione della Banca Popolare di Bari, Di Maio dice che "se lo Stato deve mettere soldi per salvare i conti correnti, dobbiamo fare in modo che quella banca sia nazionalizzata. Il nostro progetto è la banca pubblica degli investimenti". "Se una banca fallisce non è colpa dei risparmiatori. La solidità del sistema è fondamentale, ma se ci sono manager che hanno prestato soldi allo scoperto, devono pagare. Il tempo del silenzio è finito", precisa il leader politico del M5s, spiegando che in Consiglio dei ministri si può avviare "il procedimento che metta agli atti i nomi di chi ha ricevuto soldi allo scoperto, facendo chiarezza sui legami politici locali, e contestualmente mettere al riparo i risparmi. E bisogna far partire la commissione d'inchiesta sulle banche".