Rassegna / Italia

Sardine, ora lady Berlusconi "rompe" l'asse di centrodestra: "Io sto con loro"

"Valuterò il piacere di riscendere in piazza il 14 dicembre per la libertà di tutti". Lo ha detto la compagna di Silvio Berlusconi Francesca Pascale in una intervista a Huffington post: "Nelle sardine elementi della rivoluzione liberale di Berlusconi". Santori: "Venga con una sardina bella colorata"