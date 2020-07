Sassi dal cavalcavia, colpita auto con bimbo di tre mesi a bordo: la denuncia su Facebook

Tanta paura. Sarebbe potuta essere una tragedia. Il sasso ha colpito l'auto di una famiglia in Lombardia. Papà, mamma e bimbo di tre mesi della Val Seriana se la sono vista brutta. A raccontare il tutto è proprio mamma Elena dai social network.

"Domenica pomeriggio come tante, decidiamo di fare un giro in allegria con il nostro amato bimbo. Gli do il latte, lo cambio, raccolgo e preparo le sue cose con gioia perché non si sa mai se si sporca. Ci prepariamo per andare. Siamo in auto che chiacchieriamo, ma qualcuno ha avuto la bella idea di lanciare un sasso grosso come un pompelmo dal cavalcavia uscendo dalla galleria Montenegrone".

La foto del vetro infranto di un’Audi vale più di mille parole. Nessuno è rimasto ferito.

"Non è successo nulla per miracolo", continua la donna: "Chiunque tu sia, sappi che non è successo nulla per miracolo, ma che in auto eravamo in tre, di cui uno un neonato di neanche tre mesi. Ci vuole tanta cattiveria e stupidità per fare una cosa del genere. Grazie a dio è stata evitata la strage".