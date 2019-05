Sta bene ed è tornata a casa Saybie, la neonata più piccola del mondo che pesava come una mela

Alla nascita pesava appena 245 grammi. Venuta al mondo dopo solo 23 settimane e tre giorni di gravidanza, la piccola Saybie (questo il soprannome scelto per lei dall'ospedale) era la bimba prematura più piccola al mondo. Grazie alle cure dello Sharp Mary Birch Hospital for Women and Newborn di San Diego (California), Saybie è riuscita a sopravvivere e ora sta bene, tanto da poter finalmente andare a casa.

A comunicarlo è lo stato stesso ospedale, con un video emozionante che ha riscostruito i momenti che hanno scandito la vita della piccola, nata a dicembre 2018. Dopo cinque mesi passati in terapia intensiva, Saybie ora ha raggiunto i 2,3 chilogrammi di peso: quando è nata era così piccola da poter stare “nel palmo di una mano”, letteralmente: pesava quanto una mela.

Saybie, la "neonata più piccola del mondo" ora sta bene

I medici avevano deciso di far nascere la bambina prematuramente con un cesareo d’emergenza dopo che alla madre era stata diagnosticata una grave forma di pre-eclampsia, una complicazione della gravidanza potenzialmente molto pericolosa sia per la mamma sia per il feto nota anche come gestosi. Nel video diffuso dall’ospedale, la madre di Saybie (che ha voluto rimanere anonima) ha descritto quel momento come il “più spaventoso della sua”, convinta che la sua bambina non sarebbe mai riuscita a sopravvivere. Saybie invece ce l’ha fatta.

(Saybie alla nascita pesava appena 245 grammi, foto: Sharp Mary Birch Hospital for Women and Newborn di San Diego)

I cosiddetti “grandi prematuri”, ossia i bambini nati dopo meno di 28 settimane di gravidanza, subiscono frequentemente gravi complicazioni ma fortunatamente Saybie, pur essendo nata di sole 23 settimane, non ha avuto quasi nessuno dei problemi generalmente associati ai neonati estremamente prematuri, come emorragie cerebrali o problemi polmonari e cardiaci, ha ricordato l’ospedale. Saybie ha battuto il “record” mondiale precedentemente detenuto da un bambino nato del 2015 in Germania, che alla nascita pesava 7 grammi in più di lei.