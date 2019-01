Sbanca alla lotteria e vince 127 milioni di euro

Il nuovo anno inizia col botto per un fortunato giocatore che si è aggiudicato il jackpot della lotteria inglese EuroMillions. La cifra che si è messo in tasca è di quelle da capogiro: 115 milioni di sterline, oltre 127 milioni di euro. L'ignoto giocatore - che per ora ha preferito non rivelare la sua identità - è stato l'unico a indovinare la combinazione vincente di sette numeri e potrà intascare 114.969.775,70 sterline. Si tratta della quarta vincita più alta nella storia del Paese.

Il record della vincita maggiore nella storia del regno risale al 2011, quando i coniugi scozzesi Chris e Colin Weir si aggiudicarono più di 161 milioni di sterline (178 milioni di euro). I due uscirono alla scoperto e la loro foto fece il giro dei giornali. Fu una pessima idea: una settimana più tardi i due furono costretti ad abbandonare il loro appartamento per sfuggire alle richieste di denaro da parte della folla dei questuanti. Memore della disavventura di Chris e Colin forse il nuovo milionario sarà più prudente. In ogni caso, tanti auguri. E beato lui.