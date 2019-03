Sbranato dal leone che teneva nel giardino di casa

Sbranato da uno dei leoni che teneva nel suo giardino. E' il terribile destino toccato a Michal Prasek, un uomo di 33 anni, deceduto Zdechov, cittadina orientale della Repubblica Ceca. Il corpo senza vita del 33enne è stato trovato all'interno della gabbia in cui teneva i due felini, che la polizia è stata costretta ad abbatterli.

Da quanto racconta il sito EuroNews, nel 2016 l'uomo aveva adottato i due leoni, che avevano scatenato il terrore dei suoi vicini di casa. Inoltre, secondo le autorità locali, il 33enne non aveva mai ottenuto il permesso per possedere i due leoni e custodirli in giardino.

La scorsa estate, mentre Michal Prasek stava passeggiando con la leonessa al guinzaglio, il grosso felino ha tentato di attaccare un ciclista. Un primo episodio che poteva essere interpretato come un campanello d'allarme.