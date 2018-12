Piscina con sauna e l'amante stipendiata con i soldi della Chiesa: vescovo finisce nei guai

In Austria è scoppiato uno scandalo dopo le accuse contro il vescovo Alois Schwarz, finito al centro delle polemiche per spese folli e ingiustificate avvenute durante il suo incarico, quando era a capo della diocesi di Klagenfurt, capoluogo della Carinzia.

Il caso è scoppiato poco dopo il trasferimento di Schwarz, nominato vescovo della Bassa Austria lo scorso luglio. Contro di lui ci sarebbero diverse accuse per illeciti amministrativi e irregolarità di vario genere erano state segnalate più volte alla nunziatura apostolica a Vienna ma anche a Roma. E' accusato anche di violazione della regola del celibato. Il vescovo si sarebbe invaghito di una sua collaboratrice, Andrea Erzinger, arrivando a soddisfare ogni sua richiesta, compresa quella per la nomina a direttrice del centro di formazione.

La gestione "allegra" degli immobili della Chiesa carinziana (scuole, ostelli, beni forestareli) da parte del vescovo è stata soprannominata "Sistema Schwarz": tra le spese contestate anche quelle per la costruzione di una piscina con sauna annessa all'arcivescovado (al costo di oltre un milione di euro) e quelle per il mantenimento della Erzinger, ritenuta la sua amante e nominata direttrice di un centro di formazione gestito dalla diocesi (per un compenso annuo di 91mila euro).

Schwarz si difende e definisce false le accuse che lo riguardano, assicurando di aver sempre cercato di gestire nel migliore dei modi i soldi dell'arcidiocesi.