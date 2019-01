Scarafaggi vivi e morti negli alimenti: chiusa una pizzeria

Scarafaggi, scarafaggi ovunque. E' la terribile scoperta fatta in una pizzeria di Torino, dove gli insetti, sia vivi che morti, sono stati trovati in diverse zone del locale. Dai contenitori per alimenti ai tavoli, passando per i frigoriferi e gli impasti delle pizze, il locale era letteralmente infestato dagli scarafaggi. E poi, come se non fosse abbastanza, nel congelatore dello stesso locale sono stati trovati degli alimenti conservati senza etichettatura e in pessimo stato.

Finita qui? No, anzi. Come racconta Claudio Martinelli su TorinoToday, l'insetticida in polvere era presente nelle vicinanze degli alimenti, con il rischio di causare gravi danni alla salute umana.

Per questi motivi, gli agenti hanno commissariato la pizzeria, dopo l'ispezione avvenuta martedì 22 gennaio, dopo una segnalazione giunta da parte di una coppia che, il 19 gennaio scorso, aveva ricevuto a casa - tramite il servizio di spedizione dei pasti - dei tranci di pizza. Tra cui uno con sopra proprio uno scarafaggio.

Di qui la chiusura del locale e le sanzioni amministrative ai danni del titolare, di nazionalità italiana, che è stato anche denunciato per la cattiva conservazione di sostanze alimentari destinate alla vendita e alla somministrazione al pubblico.