Scatola di cartone in testa per non copiare: la "sperimentazione" a scuola fa discutere

Le foto hanno fatto il giro del web, e non poteva davvero essere altrimenti. Una cosa del genere non si era mai vista. Al Bhagat Pre-University College di Haveri, in India, gli studenti di una classe hanno dovuto "indossare" delle scatole in testa durante un test di ammissione.

Una sperimentazione, avrebbero spiegato dall'istituto stesso, per evitare che gli studenti potessero copiare dai compagni di banco. Apriti cielo. Sui social network nel giro di pochi minuti sono comparsi gli scatti degli alunni.

Qualcuno ha resistito un'ora, altri invece dopo pochi minuti si sono arresi e hanno abbandonato il test. Ci sono conseguenze: funzionari statali del dipartimento dell'istruzione si sono già scusati con le famiglie dei ragazzi. Si valutano ora anche provvedimenti nei confronti degli insegnanti che hanno ideato lo "strano" mezzo per non permettere di copiare.

Haveri è una città di più di 50mila abitanti nello stato federato del Karnataka.

Karnataka: Students were made to wear cardboard boxes during an exam at Bhagat Pre-University College in Haveri, reportedly to stop them from cheating. (16.10.2019) pic.twitter.com/lPR5z0dsUs