Schiaffi ai figli vietati per legge: la proposta in Scozia

La Scozia sembra intenzionata a mettere al bando per legge gli schiaffi dei genitori ai figli, insieme a qualsiasi altro tipo di castigo fisico. La normativa ad hoc che vieta gli “scapaccioni” è stata presentata al Parlamento locale di Edimburgo dal governo guidato dalla primo ministro Nicola Sturgeon, il cui partito controlla agevolmente l'assemblea.

Come riporta anche la Bbc, si tratta del primo territorio del Regno Unito deciso a vietare le punizioni corporali, una tradizione già in disuso nel sistema scolastico britannico. Fino ad ora la legge autorizzava un uso "ragionevole" della forza in famiglia per educare e castigare i figli. La norma, ad esclusione della Scozia, rimarrà tale nel resto del Regno Unito.

A proporre l'abolizione degli scapaccioni ai figli è stato un deputato Verde, John Finnie, con il sostegno di laburisti e liberaldemocratici, oltre che dello Scottish National Party (Snp) di Sturgeon e di alcune ong per la tutela dell'infanzia. Ma l'idea non ha messo d'accordo tutti, anzi, in Scozia si è innescata un'accesa polemica: i Tory locali si sono detti contrari a questa legge, così come i cittadini scozzesi che, secondo un sondaggio, si sarebbero espressi in maggioranza contro questo provvedimento.