Francesca Schiavone: "Ho avuto un tumore, ma ho vinto la battaglia"

"Vi racconto cos’è successo negli ultimi 7 mesi della mia vita". Inizia così il video postato su Instagram dalla campionessa sulla terra parigina del Roland Garros nel 2010, Francesca Schiavone, che ha scelto i social per raccontare di aver vinto la battaglia più importante della sua vita, quella contro un cancro.

Per Francesca Schiavone, una delle più forti tenniste italiane della storia - ritiratasi nel settembre 2018 a 38 anni - gli ultimi mesi sono stati i più duri della sua vita, perché le è stato diagnosticato un tumore maligno, una triste vicenda che per fortuna ha avuto un lieto fine. Senza nascondere un briciolo di emozione, col viso provato, ma sereno, nel video racconta la battaglia contro il male.

Schiavone confessa: "Ho vinto la battaglia contro il cancro"

"Mi hanno diagnosticato un tumore maligno. E' stata la lotta più dura, in assoluto, che abbia mai affrontato. E la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia - prosegue Schiavone -. Quando me l'hanno detto qualche giorno fa sono esplosa dalla felicità, e anche oggi vivo di felicità. Sono già pronta ad affrontare nuovi progetti che avevo ma non potevo realizzare. Ci rivedremo presto, felice di quello che sono oggi".