"Michael Schumacher combatte, spero che il mondo possa vederlo di nuovo"

Le parole sono di Jean Todt, e sono state riprese tra ieri e oggi dai giornali di mezzo mondo, tra cui la tedesca Bild. Michael Schumacher "combatte, e spero che il mondo possa tornare a vederlo". Todt parlando dal circuito di Budapest dove si è corso il terzo Gp della stagione, ha rivolto un pensiero al sette volte iridato della Formula 1.

Da sei anni e mezzo è calato il silenzio per volontà della famiglia sulle condizioni di Michael Schumacher: ma il numero uno della Fia, grande amico di Schumi dai tempi della Ferrari, ha raccontato di averlo visto di recente nella dimora sul lago di Ginevra. "Ho visto Michael la scorsa settimana - ha detto Todt al giornale inglese Daily Mail - 'Sta combattendo. Spero che il mondo sarà in grado di vederlo di nuovo. Questo è ciò per cui lui e la sua famiglia stanno lavorando". Parole scelte con cura, che non dovrebbero alimentare false speranze ma stanno lì a dimostrare il grande legame tra Todt e Schumacher.

Per Todt Schumacher è un secondo figlio e in questi anni ha raccontato di essere stato più volte nella cittadina svizzera in cui il tedesco vive, e di aver trascorso del tempo con lui con la tv accesa sulle gare di Formula 1.

Schumacher, 51 anni, ha subito gravi ferite alla testa nell'incidente sugli sci del dicembre 2013. Todt è uno dei pochissimi amici che hanno accesso alla dimora dell'ex campione tedesco. Per espressa volontà della famiglia non vengono rilasciate informazioni sulla salute dell'ex pilota, al quale milioni di fan da tutto il mondo non hanno mai smesso di indirizzare pensieri e affetto in questi anni così difficili.