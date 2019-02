Schumacher, compleanno a Maiorca con la famiglia

L'ex campione di Formula 1 Michael Schumacher avrebbe trascorso il suo compleanno nella villa di famiglia a Maiorca, in Spagna: è quanto riferisce il quotidiano tedesco Bild, che cita il rotocalco Bunte. Schumacher ha compiuto 50 anni lo scorso 3 gennaio.

Secondo la rivista tedesca, Schumacher e famiglia sarebbero arrivati nell'isola delle Baleari prima di Natale con l'elicottero della compagnia svizzera He’li-Alpes. Qui, nella villa familiare, Schumi avrebbe 'festeggiato' i suoi 50 anni insieme ai parenti più stretti e al personale che lo assiste nella convalescenza dopo il terribile incidente sugli sci del dicembre 2013 a Meribel.

Come sta Schumacher? Sullo stato di salute del sette volte campione del mondo a cinque anni dall'incidente con gli sci rimane sempre il massimo riserbo. Dopo l'incidente sugli sci, il 29 dicembre di cinque anni fa, una caduta rovinosa che gli ha provocato gravi lesioni cerebrali, Schumi vive in un'ala appositamente attrezzata nella sua villa di Gland in Svizzera, vicino al lago di Ginevra, ed è assistito da quindici persone. "Siamo lieti e vi ringrazio di cuore per festeggiare il cinquantesimo compleanno di Michael con lui e con noi", aveva detto la moglie Corinna nel giorno del compleanno del campione tedesco in una nota rilanciata dal tabloid Bild.