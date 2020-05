"Schumacher sta attraversando una fase complicata"

"So come sta Michael Schumacher, ho informazioni dirette sul suo stato. Il mio rapporto con lui è sempre stato molto stretto, con sua moglie Corinna meno, dato che veniva di rado alle gare. Sappiamo che la sua situazione non è facile. Sogno e prego ogni giorno che possa migliorare". Lo ha detto Felipe Massa in un'intervista a Fox Sports parlando delle condizioni di salute di Michael Schumacher, dopo il terribile incidente sugli sci a Meribel del 29 dicembre 2013. Da allora è in riabilitazione e non è più comparso in pubblico.

"Sta attraversando una fase complicata, ma dobbiamo rispettarla, come ho fatto io con la sua famiglia. A loro non piace divulgare alcuna informazione, per cui perchè dovrei farlo io?" ha proseguito Massa. "Sogno e prego ogni giorno che Michael possa migliorare e che possa finalmente fare il suo ritorno in un circuito, specialmente ora che suo figlio corre. Potere incoraggiarlo, seguirlo, applaudirlo. Sarebbe magnifico. Le mie preghiere vanno proprio in questa direzione".

Schumacher lo scorso 3 gennaio ha compiuto 51 anni. L'ultima intervista concessa da Corinna Betsch, moglie di Michael Schumacher, risale allo scorso anno quando al magazine She's Magazine della Mercedes aveva spiegato come si stesse facendo di tutto per aiutarlo

"Potete stare certi che è nelle migliori mani possibili - aveva detto la donna - e che stiamo facendo di tutto per aiutarlo. Vi preghiamo di comprendere che stiamo seguendo le volontà di Michael nel mantenere riservato un argomento così delicato come la sua salute".