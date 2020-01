Schumacher compie 51 anni: "Siamo con te, sei il migliore di tutti"

"Tanti auguri Michael". La Ferrari pubblica un post sui social con gli auguri a Michael Schumacher nel giorno del suo 51° compleanno. "Siamo tutti con te", ha aggiunto la Ferrari in riferimento alle condizioni del pilota tedesco a sei anni dall'incidente (29 dicembre 2013). Il mondo della Formula 1 comunque non ha dimenticato Schumi e tanti appassionati e addetti ai lavori hanno voluto rivolgere i propri auguri al campione tedesco.

"Le statistiche parlano da sole. Semplicemente il migliore di tutti", si legge in un altro post pubblicato dalla scuderia di Maranello. Del resto quelli di Michael sono numeri in grado di far impallidire qualsiasi pilota: sette titoli mondiali (di cui cinque al volante della rossa), 91 Gp vinti, 155 podi e 77 giri veloci. Una leggenda.

Come sta Schumacher

Sulle condizioni di salute di Schumi regna come sempre il massimo riserbo. "Potete stare certi che è nelle migliori mani possibili - ha detto a novembre la moglie di Michael, Corinna, in un'intervista concessa a "She's Magazine" - e che stiamo facendo di tutto per aiutarlo. Vi preghiamo di comprendere che stiamo seguendo le volontà di Michael nel mantenere riservato un argomento così delicato come la sua salute".

A settembre era uscita la notizia di un suo trasferimento a Parigi per una cura con le cellule staminali, ma nessun dettaglio di rilievo è trapelato. Per volontà della famiglia il silenzio era e resta impenetrabile.