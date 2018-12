Schumacher, il doloroso retroscena sulle sue condizioni di salute

Come sta Michael Schumacher? Secondo un'indiscrezione del Daily Mail rilanciata ieri da molti quotidiani italiani, l'ex pilota della Ferrari non sarebbe più costretto a letto e non avrebbe più bisogno di macchinari per alimentarsi. Una notizia che aveva riacceso la speranza di tanti fan, sebbene fosse priva del benché minimo riscontro.

La realtà purtroppo potrebbe essere molto diversa. Il giornalista Leo Turrini, che su Schumi ha scritto pure un libro ed è considerato uno dei maggiori esperti di F1 nel nostro Paese, racconta un’altra storia. Sul Quotidiano Nazionale Turrini scrive che "non è corretto" affermare che Schumi non ha più bisogno delle macchine:

"Come già mi è capitato di raccontare, sin dal 2014 il fuoriclasse tedesco viene quotidianamente alzato dal letto. Può sedere su una carrozzina e le persone, pochissime all’infuori della ristretta cerchia familiare, che lo frequentano sono testimoni della sua muta presenza. Come ha recentemente ben spiegato Georg Ganswein, il monsignore che è il segretario particolare del Papa emerito Joseph Ratzinger, «forte è l’impressione che Michael percepisca l’amore di chi lo circonda»".

Insomma, quella diffusa dal Daily Mail sarebbe l’ennesima indiscrezione infondata sulle condizioni di salute del campionissimo della Ferrari. Del resto, sottolinea Turrini, il bollettino medico emesso all’indomani dell'incidente (lesioni cerebrali sparse) non lasciava già allora - e non lascia tuttora - molto spazio alle speranze.