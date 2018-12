Schumacher, la rivelazione di Todt: "Ho guardato il Gp del Brasile insieme a lui"

Il presidente della Fia Jean Todt, grande amico ed ex team principal del sette volte campione del mondo Michael Schumacher, durante un'intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport, ha confessato di aver seguito il gran premio del Brasile di Interlagos mentre faceva visita all'ex pilota della Ferrari.

"Generalmente sono sempre cauto quando dico qualcosa ma è vero: ho guardato la gara insieme a Michael", ha raccontato Todt.

Sono pochissime le informazioni sulle condizioni di Michael Schumacher: la famiglia ha deciso di mantenere il riserbo più assoluto in tutti questi anni. La moglie Corinna ha definito suo marito "un combattente che non mollerà" qualche tempo fa in una lettera privata inviata dalla donna al musicista tedesco Sascha Herchenbach, che ha composto una canzone per Schumacher dal titolo "Born to Fight", ovvero "nato per combattere".

Il campionissimo è rimasto coinvolto in un incidente sciistico avvenuto il 29 dicembre 2013 a Meribel. Compirà 50 anni il 3 gennaio 2019.