Schwarzenegger colpito da un folle con un calcio volante alla schiena

Colpito da un calcio volante alla schiena. E' accaduto ad Arnold Schwarzenegger in occasione di un evento sportivo a Johannesburg, in Sudafrica, si legge sul 'Guardian'. Schwarzenegger, 71 anni, è stato attaccato da dietro mentre chiacchierava con i fan. "Non c'è nulla di cui preoccuparsi", ha scritto poco dopo su Twitter lo stesso attore ed ex governatore della California per rassicurare i fan.

"Pensavo di essere stato spinto dalla folla, il che accade spesso. Mi sono reso conto invece che sono stato preso a calci quando ho visto il video come tutti voi. Sono solo felice che l'idiota non abbia interrotto il mio Snapchat", sottolinea. L'assalitore è stato bloccato in un istante da una guardia del corpo.

"Fatemi un favore", ha scritto Schwarzenegger in un altro post, dopo aver invitato a guardare e condividere i video degli atleti presenti anziché quello del "ragazzo che vuole essere famoso": del video dell'aggressione "sceglietene uno sfocato... così non ottiene i riflettori".

And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.



By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA