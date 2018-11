Scimmia strappa neonato dalle braccia della madre e lo uccide a morsi

Orrore in India. Una scimmia ha "strappato" un neonato di 12 giorni dalle braccia delle madre e lo ha ucciso a morsi. Il dramma a Runkata, vicino ad Agra, nel popoloso stato settentrionale dell'Uttar Pradesh: lì gli attacchi delle scimmie agli uomini sono diventati un'emergenza negli ultimi mesi.

Secondo le informazioni riportate dai media locali, la scimmia si è introdotta nell'abitazione, probabilmente alla ricerca di cibo, e ha preso il piccolo sotto gli occhi della madre, che lo stava allattando. La donna non è riuscita a opporsi. Le sue urla hanno attirato l'attenzione dei vicini, che hanno iniziato a tirare sassi all'animale, che però si è dileguato tra i tetti. Poco dopo il corpo senza vita del neonato è stato ritrovato sulla terrazza di una casa del vicinato. La corsa in ospedale è stata inutile, i morsi al capo hanno caustao la morte del piccolo.

Decine di persone si sono riunite per protestare davanti all'ufficio della locale "guardia forestale": più volte avevano avvertito della mancanza di sicurezza in tutta la zona. Molti attivisti hanno denunciato in India l'aggressività crescente delle scimmie, che si ritrovano a vivere lontano dal loro habitat naturale a causa delle città in continua espansione. A maggio, un gruppo di scimmie aveva attaccato i turisti persino nel luogo più noto dell'India: il mitico Taj Mahal.