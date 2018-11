Lo scoiattolo che ha lasciato 12mila persone senza luce

Uno scoiattolo avrebbe danneggiato la rete elettrica, lasciando circa 12mila persone al buio nello stato di New York (Stati Uniti).

I tecnici della New York State Electric and Gas hanno trovato il colpevole per il black-out che nella giornata di domenica ha colpito l'area di Lancaster, alle porte di Buffalo. Come riferisce la Nbc, lo scoiattolo ha danneggiato 3 cabine della rete elettrica lasciando al buio case anche ad Alden, Marilla, Cheektowaga e Clarence.

Gli incidenti alle apparecchiature elettriche causati dagli scoiattoli sono frequenti negli Stati Uniti, e persino Wall Street è finita nel mirino. Nel 1987 uno scoiattolo ha mandato fuori uso il Nasdaq per 82 minuti, e un altro episodio simile è avvenuto, sempre al Nasdaq, nel 1994.