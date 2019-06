"È scomparso in mare": notte di ricerche, ma lui era già tornato a casa

Decine di persone si sono mobilitate per cercarlo nel timore che fosse annegato in mare, ma lui si trovava già a casa. I fatti a Genova. A dare l'allarme alla Capitaneria di Porto è stato un canoista che, poco prima delle 3 di notte, ha sentito alcune voci chiedere aiuto in zona Priaruggia.

Sul posto è stato quindi inviato il gommone della Guardia Costiera insieme con i sommozzatori dei vigili del fuoco. A terra, nel frattempo, due volanti della polizia hanno intercettato un giovane che ha riferito di avere perso di vista un coetaneo, un 18enne, che aveva deciso di fare il bagno e nuotare sino a Boccadasse. Partito da Priaruggia, non si era però presentato all’appuntamento con l’amico.

Preoccupati che il giovane potesse essersi sentito male, gli uomini della Capitaneria di Porto hanno chiesto l’intervento dell’elicottero del comando di Sarzana, che intorno alle 4.50 è arrivato sul posto insieme con una motovedetta.

Poco dopo, la telefonata di una donna che riferiva di essere la madre dello scomparso e segnalava il ritorno a casa del 18enne incolume. Le ricerche sono comunque continuate in via precauzionale sino alle 5.45, per escludere la presenza di altre persone in acqua: molti i residenti che hanno assistito, preoccupandosi per il dispiegamento di forze e mezzi.