Scomparso da 19 anni: 22mila euro a chi può dare informazioni

Sono passati ormai 19 anni dalla notte del settembre 1999, quando un giovane padre 29enne, Martin Joyce, uscì dalla sua casa di Manchester per dare un passaggio alla sorella e non vi fece più ritorno. Da quel giorno nel Regno Unito sono state fatte ricerche e indagini di ogni tipo, ma gli investigatori non sono ancora riusciti a scoprire cosa sia successo all'uomo che oggi avrebbe 48 anni.

Ma le speranze di ritrovare Martin non sono finite. La polizia ha offerto 20mila sterline (pari a più di 22mila euro) a chiunque fosse in grado di fornire informazioni utili per far luce su questa sparizione.

Come riporta il quotidiano britannico The Indipendent, a guidare l'inchiesta c'è l'ispettore capo Stuart Wilkinson della Major Incident Team di GMP. Nel corso degli anni sono stati diversi i presunti avvistamenti, anche nel Kent o in Scozia, ma poi ogni verifica si è rivelata infruttuosa. La polizia adesso è convinta: “Qualcuno, da qualche parte, sa cosa è successo a Martin. E' ora di farsi avanti, aspettiamo una chiamata”.