Lo scontrino scandalizza il turista, 43 euro per 2 caffè e acqua: "Vergogna"

Nuova puntata di "scontrini folli" nel salotto buono di Venezia. I listini dei prezzi sono chiari, ma qualcuno resta comunque interdetto quando è ora di pagare il conto. Racconta tutto VeneziaToday.

43 euro per due caffè espressi e due bottigliette d'acqua da 250 millilitri, poco più di due bicchieri. Questo lo scontrino di fronte al quale una coppia di turisti non ha potuto far altro che strabuzzare gli occhi e rimanere a bocca aperta. E' successo mercoledì a Venezia, in un bar di piazza San Marco. Non è certo una novità quella dei prezzi esorbitanti in pieno centro storico in laguna, nella stragrande maggioranza dei casi segnalati sul menù, come ricordato più volte dai titolari dei locali. Della serie "A scanso di equivoci, prendi visione e poi sai quello che dovrai pagare".

Fatto sta che quando si ordina dell'acqua e due semplici caffè, in pochi chiedono un listino per verificare i prezzi. Si è consapevoli che nel salotto buono della città i prezzi sono protesi verso l'alto, ma è difficile immaginare che un caffè possa arrivare a costare 11,50 euro e un bicchier d'acqua 10, specie per un turista, di certo più disinformato rispetto a residenti o a chi Venezia la conosce bene. E il commento a freddo dei malcapitati non può che essere: "Che vergogna".