Scoperto call center "fantasma" con 31 dipendenti in nero

Avevano messo su un call center dove lavoravano oltre 30 persone nella zona tra Arce e Ceprano, nel Frusinate. Peccato però che quasi tutti i dipendenti venissero pagati in nero e quindi per lo Stato italiano non esistevano. Secondo le fiamme gialle di Frosinone, la società aveva inoltre omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2015, 2016 e 2017, pur operando attivamente nel settore dell’intermediazione nei servizi di telecomunicazioni.

Nel corso del controllo fiscale è stata quantificata una base imponibile sottratta a tassazione per circa 225 mila euro ed un'Iva evasa per circa 85 mila euro.

Nell'azienda lavoravano ben 31 dipendenti in nero, mentre altri tre dipendenti sono risultati irregolari. Ora la società rischia una maxi multa per un ammontare complessivo compreso tra un minimo di 134 mila euro ed un massimo di 800 mila euro.