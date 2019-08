Scopre il flirt della moglie, contatta il rivale e... viene arrestato

Dopo aver scoperto che sua moglie aveva un (presunto) flirt con un altro uomo ha contattato il suo rivale, ma il suo obiettivo non era ottenere un chiarimento bensì mettere in atto una vera e propria estorsione, una richiesta di denaro in cambio del suo silenzio. "Se non paghi 50mila euro dico a tua moglie che la tradisci e rovino la tua famiglia": questo è il tono della grave minaccia che ha portato all'arresto, a Piacenza, di un ragazzo di 29 anni.

La vittima è un 44enne che aveva avuto un flirt con la moglie del giovane arrestato. Quest’ultimo, dopo aver scoperto tutto, lo avrebbe contattato riuscendo a scucirgli una consistente somma di denaro. In realtà però il 44enne aveva già avvisato la polizia raccontando agli agenti della tentata estorsione e delle minacce subite. Così, dopo il pagamento di una prima tranche della somma, il 29enne è stato bloccato dagli agenti in un parcheggio ed è stato interrogato dal gip Luca Milani che ha convalidato l'arresto in flagranza e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di firma.

Stando a quanto ricostruito dalle indagini - racconta IlPiacenza - tutto sarebbe iniziato da una "simpatia" reciproca fra il 44enne e la moglie 30enne dell'indagato, che sembra si fossero conosciuti perché i figli frequentavano la stessa scuola. Qualche messaggio sdolcinato in chat, forse un incontro e un piccolo flirt, finché l'uomo pare decida da subito di non proseguire in quell'avventura di cui sua moglie era ovviamente all'oscuro.

È a questo punto che, secondo le indagini, inizia a ricevere i messaggi del marito della donna che aveva scoperto tutto: sono richieste esplicite di denaro, 50mila euro in cambio del silenzio, con minacce. Il 44enne non ci pensa due volte e si rivolge alla Polizia locale di Piacenza. Si decide quindi di far scattare la trappola: all'appuntamento per il pagamento di una prima tranche da 1500 euro si presentano anche gli agenti in borghese della pg che, a distanza, si appostano nel parcheggio di un centro commerciale alla periferia della città in cui era fissato l'incontro.

Le banconote sono state già segnate in precedenza, e quando avviene lo scambio con il denaro scattano le manette in flagranza di reato grazie anche all'intervento di colleghi in divisa della Polizia locale che bloccano il 29enne. Termina così l'incubo del marito che, nel frattempo, aveva però già confessato tutto alla propria moglie.