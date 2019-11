Scopre che la moglie lo tradisce e la prende a schiaffi davanti a un bambino: condannato

Erano in viaggio in auto dal nord Italia verso Palermo, quando lui ha scoperto sul cellulare il tradimento della moglie: per questo le ha dato uno schiaffo, davanti al loro nipotino. L'uomo, un 38enne palermitano, è stato condannato a quattro mesi (con pena sospesa) per il reato di percosse. I fatti risalgono al mese di ottobre di quattro anni fa.

Scopre che la moglie lo tradisce e la prende a schiaffi: condannato

Sposato da dieci anni con una trentenne, avrebbe trovato alcuni messaggi dal contenuto inequivocabile scambiati fra la moglie e un collega. Una situazione inaspettata per il marito che, come da lui stesso ammesso, è stato travolto dall’ira. Ne è nata una discussione che si è conclusa con uno schiaffone. Dopo l’accaduto la donna ha deciso di mettere la parola “fine” sul loro matrimonio e ha denunciato il marito che si è detto pentito per la reazione.

Durante il processo il 38enne si è assunto infatti le proprie responsabilità per quell’episodio di violenza, per di più davanti ad un minore, sostenendo di aver perso per un attimo la lucidità.