A 36 anni scopre che il suo vero padre è il medico della mamma

Per una ragazza americana, Kelli Rowlette, è stato scioccante scoprire a 36 anni che l'uomo che aveva sempre chiamato 'papà' non era il suo padre biologico, ma un certo Gerald E. Mortimer, un medico specialista del centro di fertilità di Idaho negli Stati Uniti, dove la madre di Kelli si era rivolta quando non riusciva a rimanere incinta. Secondo quanto riporta il quotidiano locale Idaho Statesman, il medico avrebbe sostituito il suo sperma con quello del marito della donna, senza che nessuno potesse accorgersi di nulla.

Almeno fino a quando Kelli, quasi per gioco, ha inviato il suo Dna ad Ancestry.com, un portale americano che permette di ricostruire l'albero genealogico e di scoprire di più sulle proprie origini. Quando Kelli ha visto i risultati non poteva crederci: alla voce 'padre' vi era il nome di uno sconosciuto. Pensando si trattasse di un errore, Kelli si è rivolta alla madre, che appena visto il nome del dottor Mortimer ha svelato l'arcano.

Secondo la donna, il medico aveva proposto alla coppia di mischiare lo sperma dell'uomo con quello di altri individui, in modo da aumentare le probabilità di gravidanza. La coppia aveva accettato, chiedendo però di 'coinvolgere' soltanto il seme di studenti giovani e di statura non inferiore al metro e 80. Invece nella provetta c'è finito lo sperma del medico. Scoperta tutta la vicenda, la 36enne non ha potuto fare altro che denunciare sia il medico che la struttura per frode e negligenza medica.