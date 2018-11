Paralizzato da 14 anni, scrive a una ragazza che ha tentato il suicidio: "Non sprecare la vita"

Una donna di 36 anni ha tentato il suicidio ad Aci Castello, in provincia di Catania: è stata salvata dai carabinieri e trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele per le cure del caso. Dopo aver letto la notizia sul sito di CataniaToday, Alessandro Settipani - 40 anni di cui 14 passati in carrozzina - ha contattato la redazione per lanciare un messaggio di speranza e coraggio. Alessandro, nel 2004, dopo una delusione d'amore decide di dedicarsi alla sua passione, il volo in parapendio. "Amavo questo sport, lo stare a contatto con la natura, seduto in aria a centinaia di metri d'altezza e guardare tutto dall'alto, una prospettiva che almeno una volta nella vita bisognerebbe provare", racconta.

Poi un incidente in moto. Alessandro perde l'uso delle gambe ed è costretto su una sedia a rotelle, paraplegico.

"Dieci lunghi mesi di ospedale dove ho visto persone muovere solo gli occhi avendo avuto incidenti anche loro. Rifiutavo tutto, dal cibo alle medicine, avrei voluto morire, non accettavo quella nuova situazione che ormai, purtroppo, mi apparteneva e che da seduto non mi faceva vedere nulla. Ad un tratto ho pensato che la vita è una sfida e come io sfidavo la vita lanciandomi con il parapendio o correndo in moto, adesso era la vita che mi stava sfidando. Le sfide della vita vanno accettate e vinte, mi sono detto".

Alessandro comincia ad uscire, conosce gente nuova, pratica sport. "Ho anche ripreso a lavorare, finché un giorno ho conosciuto una splendida ragazza che oggi è la mia compagna di vita e con lei ho intrapreso quella che per me era la sfida più bella, quella di avere un figlio. Così grazie a delle persone speciali in un noto ospedale di Catania abbiamo fatto la fecondazione assistita". Oggi Alessandro e Lesia sono genitori di Stefano, un bellissimo bimbo biondo di 9 mesi. "La vita è una sola, ci sono i momenti tristi e bui ma vanno superati così come vanno superate le difficoltà. Abbiamo tempo per arrenderci e quello sarà una volta sola e per sempre. Facciamo in modo che sia il più lontano possibile".