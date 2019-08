Scuola, quanto mi costi: batosta da 1.000 euro a famiglia

Le scuole sono ancora chiuse e gli studenti italiani si stanno godendo il meritato riposo, ma tutto il materiale scolastico, dai libri agli astucci, passando per quaderni e matite, è già pronto negli ipermercati e nei negozi, con i prezzi in aumento. Una brutta sorpresa che attende le famiglie al ritorno dalle vacanze: il costo del corredo scolastico è aumentato tra l'1,3% e il 3% rispetto al 2018, portando la spesa totale media alla bellezza di circa 1.000 euro. A descrivere questa 'batosta' sono i dati di Federconsumatori, anticipati dall'AdnKronos.

Scuola, aumentano i prezzi: boom per astucci e libri

Nella classifica degli aumenti, quest’anno, il primo posto spetta agli astucci legati ai beniamini dei cartoni animati ed ai diari di marca. Complessivamente la spesa per il corredo scolastico, più i cosiddetti 'ricambi', ammonterà a circa 533,00 euro (libri esclusi). Una voce di spesa estremamente onerosa per le famiglie, proprio per questo molti genitori iniziano ad acquistare i prodotti necessari già da ora, in modo da dilazionare il 'salasso'.

Particolarmente gravosi, come sempre, risultano i costi per i libri di testo. Dopo la lieve flessione dei costi registrata negli ultimi due anni, le spese tornano a crescere e mettono a dura prova i bilanci delle famiglie: nel 2019 mediamente per i libri + 2 dizionari si spenderanno 470,55 euro per ogni ragazzo, il +3% rispetto allo scorso anno.

Il calcolo è stato effettuato prendendo in considerazione le diverse classi delle scuole medie inferiori, licei ed istituti tecnici. Tali costi sono relativi ai libri nuovi. Acquistando i libri usati, invece, si risparmia oltre il 33%.Le spese risultano particolarmente alte per gli alunni delle prime classi prime.

Scuola, quanto si spende in base alla classe

La Federconsumatori ha analizzato nel dettaglio gli importi. Uno studente di prima media spenderà mediamente per i libri di testo + 2 dizionari 438,50 euro (il +2,3% rispetto allo scorso anno). A tali spese vanno aggiunti +533,00 euro per il corredo scolastico ed i ricambi durante l’intero anno, per un totale di 971,50 euro.

Un ragazzo di primo liceo spenderà per i libri di testo + 4 dizionari 668,20 euro (il +2,5% rispetto allo scorso anno) +533,00 euro per il corredo scolastico ed i ricambi, per un totale di ben 1.201,20 euro.