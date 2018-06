"Scuola a rischio crolli". E i bambini fanno lezione in cortile

"Tutti all’aperto per evitare di finire sotto i calcinacci. Stamattina, i genitori degli alunni del plesso Michelangelo della scuola elementare 'Rita Levi Montalcini' di Borgo Nuovo (Palermo) hanno deciso di non far entrare i propri figli dentro le aule, molte delle quali con il soffitto a rischio crolli e con le pareti intrise di umidità, e di far svolgere le lezioni praticamente quasi per strada".

Lo rende noto il consigliere comunale Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo. "Ormai da troppo tempo - prosegue Figuccia - chiediamo, purtroppo invano, che inizino al più presto i lavori di ristrutturazione. E’ davvero inconcepibile che i nostri bambini siamo costretti, ogni giorno, a rischiare di finire sotto i calcinacci per studiare”.