Incidente Ethiopian Airlines, Alberto Angela ricorda l'archeologo Sebastiano Tusa

"Tusa era certamente una delle figure più luminose dell’archeologia: direi che si è spenta una luce". Alberto Angela ricorda così la figura dell'archeologo siciliano morto nel disastro aereo di Addis Abeba in Etiopa. In un'intervista a Repubblica, il popolare divulgatore scientifico si è detto addolorato per la scomparsa di Tusa: le loro strade si erano incrociate diverse volte.

"Mi aveva sempre colpito di lui la grande professionalità, il suo entusiamo, la sua capacità di organizzare la ricerca e le scoperte", ha detto Angela, secondo cui la morte di Tusa - che era anche assessore regionale ai Beni Culturali della Regione Sicilia e Sovrintendente del mare - "è una tragedia ache ha colpito tuti noi, tutto il mondo della ricerca".