Seggiovia "impazzisce": sciatori scagliati in aria, 8 feriti

L'impianto di risalita di una località sciistica in Georgia è andato fuori controllo, muovendosi in senso contrario a forte velocità, lanciando letteralmente in aria gli sciatori. Il ministro della Salute georgiano ha precisato come siano 8 i feriti