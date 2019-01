È reato segnalare autovelox e posti di blocco su WhatsApp: decine di persone nei guai

Per segnalare la presenza di autovelox e controlli della stradale un tempo si facevano "i fari", ovvero si dava un colpo di abbaglianti agli automobilisti che transitavano nella direzione opposta. Preistoria. A Canicattì (Agrigento) avevano creato un gruppo su WhatsApp per segnalare, attraverso una serie di messaggi, agli automobilisti la presenza di posti di blocco e di autovelox posizionati dalle forze dell'ordine. "Peccato" che non si possa fare. Ben 62 persone sono state denunciate dalla polizia per interruzione di pubblico servizio in concorso.

Alla loro identità si è risaliti dopo il ritrovamento di un telefono cellulare, il cui proprietario faceva parte del gruppo interessato ai messaggi. "Un sistema efficace che finiva per vanificare - affermano gli investigatori - il buon esito del controllo del territorio intrapreso. Da qui la contestazione dell'ipotesi di interruzione di pubblico servizio".

Le indagini sono state lunghe e articolate. Sono soprattutto giovani - dai 30 ai 40 anni - le persone, di Canicattì e paesi limitrofi, ora nei guai. L'ipotesi di reato contestata è interruzione di pubblico servizio in concorso.

Il gruppo Whatsapp conteneva centinaia di iscritti. Gli indagati - secondo quanto sarebbe stato confermato dai poliziotti del commissariato di Canicattì, che sono stati coordinati dal vice questore Cesare Castelli, - avevano pubblicato nel gruppo le segnalazioni, con indicazione precise, su dove si trovavano le pattuglie.