Selfie "osceni" davanti ai ritratti di Trump e Merkel: due ragazzi rischiano la denuncia

Un selfie può costare loro carissimo. Selfie osceni davanti ai ritratti satirici di Trump e Merkel: ora due giovani friulani rischiano la denuncia. Succede tutto all'interno della mostra "La fabbrica della scienza" a Lido di Jesolo. Quella gigantografia satirica di due leader politici alla toilette causerà senz'altro qualche problema a due ragazzi di 16 e 17 anni, originari di Udine e Pordenone, che si sono abbassati i pantaloni mettendo "in bella mostra" le parti intime noncuranti della presenza di bambini e famiglie. Ripresi da un visitatore, sono stati poi difesi dai genitori

La direzione ha comunicato che aumenterà le misure di sicurezza: "Lo staff di sala nel tardo pomeriggio di ieri è dovuto intervenire per calmare un'accesa discussione con urla e insulti nella sezione Selfie” ricostruiscono i gestori e produttori della mostra che fa capo al Tropicarium Park “un padre di famiglia di Mestre, in visita con moglie e figli piccoli, aveva sorpreso due fidanzati adolescenti a farsi i selfie con i pantaloni abbassati e stava ammonendo i loro genitori che li difendevano minimizzando la bravata”. A sedersi sul finto water per il selfie fra i ritratti satirici di Donald Trump e Angela Merkel, abbassando i pantaloni nell'atto di fare i bisogni, due fidanzatini di 16 e 17 anni, rispettivamente di Pordenone e Udine, uno dei due in visita alla mostra di Jesolo con i genitori, racconta UdineToday.

“Se non ce lo avesse raccontato il visitatore mestrino che li ha ripresi ed attirato l'attenzione degli steward di sala, denunciando l'accaduto, non ci avremmo creduto - continuano i gestori - una scena degradante ed estremamente incurante della presenza di tanti bambini in mostra, un atteggiamento che non ci saremmo mai aspettati, che ci ha obbligati nell'immediato a chiedere ai due ragazzi friulani di seguirci all'uscita della mostra chiedendo loro i dati e minacciando denuncia nei loro confronti per atti osceni nonostante le difese prese dai loro genitori che minimizzavano l'accaduto”