Messico, giovane senatrice ferita da un “libro bomba” arrivato nel suo ufficio

La senatrice messicana Citlalli Hernández è rimasta lievemente ferita nell’esplosione di un libro bomba arrivato come pacco regalo.

L'esplosione è avvenuta ieri sera nell'ufficio di Hernandez, che fa parte della formazione di sinistra Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador, che si trova al terzo piano dell'edificio che ospita il Senato a Città del Messico. Il capo gruppo parlamentare di Morena, Ricardo Monreal, ha reso noto che la senatrice non è grave ed ha annunciato che proporrà un rafforzamento della vigilanza. Quanto accaduto, ha detto, “è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare”.

La stessa senatrice, che ha 29 anni, ha scritto un tweet per rassicurare circa le sue condizioni: “Riguardo all’incidente di stasera, posso dire a tutti che sto bene. Sono state prese le necessarie misure di sicurezza e lasceremo che le autorità competenti indaghino sul caso”.

Sobre el incidente de esta noche, puedo decirles que estoy bien. Se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias y dejaremos que las autoridades competentes actúen sobre el caso.



Agradezco infinitamente sus preocupaciones y muestras de cariño. Amor con amor se paga.

Secondo un giornale messicano, il pacchetto era arrivato da diversi giorni in ufficio ma Hernandez l'avrebbe aperto solo ieri sera. La senatrice, ha detto Monreal, non aveva mai ricevuto minacce, come riportato dalla Cnn.