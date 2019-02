Cinque mesi senza pensione, per l'Inps era morta

Si è vista togliere la pensione perché secondo l'Inps era deceduta e le sono serviti quasi due mesi - tra telefonate, colloqui e documenti da presentare - per poter incassare di nuovo l’assegno. È la surreale disavventura capitata a una signora torinese di 70 anni: per aver diritto diritto al trattamento previdenziale la donna ha dovuto dimostrare all’ente previdenziale di essere viva e vegeta. La trafila burocratica però non è ancora finita visto che la 70enne non ha ancora ricevuto gli arretrati che le spetterebbero.

Non riceveva la pensione da luglio, per l'Inps era deceduta

Sì perché alla sfortunata protagonista di questa vicenda, è stata negata la pensione per diversi mesi. La donna si è accorta degli ammanchi lo scorso dicembre: la pensione non le veniva accreditata da luglio. È stata la banca ad avvisare l’anziana che il suo plafond risultava esaurito perché gli assegni dell’Inps non le venivano più accreditati.

A quel punto la 70enne ha subito chiesto spiegazioni e la centralinista dell’Inps le ha comunicato che per l'ente previdenziale risultava morta. L'arcano è stato presto svelato: la signora faceva da badante alla madre e quando l'anziana è venuta a mancare l'Inps deve aver cancellato per errore entrambi i nominativi.

Le pensioni non pagate arriveranno a marzo

Per "tornare in vita" la signora ha iniziato un calvario burocratico che si è concluso solo pochi giorni fa. Ad oggi la 70enne ha riavuto la sua pensione, ma non ancora gli arretrati. "Arriveranno a marzo per una questione di procedure telematizzate - assicurano dall'Inps -. Ci spiace per l'inconveniente, di natura tecnica, sui grandi numeri può succedere. Ora è stato risolto tutto quanto".