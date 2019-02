Clochard di 79 anni arrestata per furto in un supermarket: sul conto ha 400mila euro

Scoperta shock dei carabinieri: una clochard di 79 anni, arrestata per una condanna passata in giudicato di un mese di carcere per furto di generi alimentari in un supermercato, aveva in realtà ben 400mila euro conservati su un conto corrente a suo nome.

E' l'assurda storia che arriva da Sanremo, come racconta La Stampa. La donna, di origini piemontesi ma "'giramondo' da sempre" è stata "intercettata" da una pattuglia dei carabinieri.

I militari hanno trovato nella borsa della donna l'estratto conto di un conto corrente che, dopo le verifiche, è risultato intestato proprio a lei anche se per il momento nulla si sa di cosa abbia spinto l'anziana a vivere di espedienti, mangiando alla Caritas e rubando generi alimentari in un supermercato.