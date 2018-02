"Rosangela è stata sepolta viva per errore": bara riaperta dopo undici giorni

Rosangela Almeida dos Santos, 37 anni, sarebbe stata "sepolta viva per errore". La surreale notizia "da film dell'orrore" arriva dal nordest del Brasile.

La donna secondo i familiari avrebbe cercato per giorni, invano, di uscire dalla tomba in cui era stata sepolta viva. Impossibile, ovviamente. Ma loro chiedono sia fatta piena luce sulla vicenda e sono riusciti a fare in modo che il caso venga trattato dai principali mezzi di comunicazione brasiliani, come Globo.com. I fatti: Rosangela era stata dichiarata morta a fine gennaio nell'ospedale di Bahia dopo due arresti cardiaci e sepolta a Riachao das Neves, sua città natale.

Una settimana dopo la sepoltura alcuni senzatetto che vivono nei pressi del cimitero hanno lanciato l'allarme: dalla tomba della donna provenivano urla e gemiti, secondo la loro testimonianza mai verificata da nessuno. Così 11 giorni dopo la sepoltura, i parenti hanno deciso autonomamente di riaprire la bara, dove - così sostengono - hanno trovato le prove che Rosangela, ormai morta, aveva vissuto seppellita per diversi giorni, tentando in tutti i modi di liberarsi.

"Era girata, aveva ferite sulle mani, aveva lottato per cercare di uscire" dicono i parenti. Il cadavere inoltre - sempre secondo i familiari - era ancora caldo. Sul caso è stata aperta un'inchiesta e le indagini preliminari evidenziano che la situazione riportata dai parenti non è supportata al momento da alcuna prova plausibile. Saranno eseguiti nuovi esami. I familiari ora però rischiano anche una denuncia. Il caso tiene però banco sui giornali brasiliani.