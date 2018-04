Sarà possibile seppellire cani e gatti in giardino: "Atto d'amore"

Per milioni di italiani non sono "solo animali": sono parte integrante della famiglie, rientrano a pieno titolo tra gli affetti più cari. Arriva il via libera per seppellire animali domestici in giardino in Veneto.

A giorni la delibera sarà approvata in giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sanità, Luca Coletto: “Siamo di fronte a un atto solo apparentemente banale, ma che in realtà è un grande atto di amore verso i nostri animali domestici - dice il presidente della Regione, Luca Zaia - Riconosciamo infatti quello che sta diventando sempre di più un fenomeno sociale, il possesso da parte di persone e famiglie di un animale domestico e il rapporto affettivo che ne consegue. Per farsene un’idea basta navigare qualche minuto sui social per trovare storie, allegre, tenere, o tristi, legate al rapporto tra un essere umano e il suo, o i suoi, animali da compagnia”.

La decisione si allinea ad uno specifico regolamento comunitario, con la specificazione che il sotterramento deve avvenire in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi, spiega VeneziaToday. "Quando il rapporto con il proprio animale domestico finisce, perché la vita dell’animale è assai più breve di quella dell’uomo - aggiunge Zaia - si tratta comunque di una perdita che lascia dispiacere e nostalgia, anche considerando che, per molti anziani, il cagnolino o il gattino sono una compagnia fondamentale, spesso l’unica rimasta nell’ultimo scorcio della vita".