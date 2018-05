Febbre e raffreddore, crede sia influenza invece è sepsi: 18enne in coma

Febbre alta, spossatezza e raffreddore: i classici sintomi di una forte influenza. Invece quello che ha colpito una ragazza di 18 anni, Whitney Martin, era sepsi, un’infezione batterica sistemica, cioè generalizzata a tutto l’organismo. Adesso la giovane si trova in coma e lotta tra la vita e la morte.

L'incubo di questa ragazza di Telford, in Gran Bretagna, è iniziato tre settimane fa, quando aveva iniziato ad accusare dei dolori e i sintomi di quella che sembrava una normalissima influenza. Costretta a letto, con il passare dei giorni era aumentata la preoccupazione della mamma Suzanne, visto che la temperatura della 18enne non accennava a scendere, mentre la pressione sanguigna era insolitamente bassa. Come riporta il Daily Mail, l'assenza di miglioramenti ha costretto la donna a far ricoverare la figlia in ospedale, dove la mamma si è praticamente trasferita, lasciando anche il posto di lavoro.

Durante il ricovero Whitney ha subito anche un attacco cardiaco, con il personale medico che si è trovato costretto a metterla in uno stato di coma indotto. Le sue condizioni sono sembrate gravi già dai primi momenti, tanto che è stato necessario un trasferimento all'ospedale di Manchester, dove vi è un reparto specializzato in questo tipo di casi. Attualmente le su funzioni vitali sono stabili, ma la 18enne è tenuta in vita grazie all'ausilio di alcuni macchinari, con la speranza che possa riprendersi al più presto. La sepsi è una patologia che colpisce soprattuto bambini, anziani e persone con basse difese immunitarie. Ma non mancano casi come quello di Whitney, in cui ad essere colpite sono persone in perfetta salute.