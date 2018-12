Auto esce di strada e vola nel dirupo: Sergio muore a 25 anni

Il bilancio dell'incidente è drammatico: un morto e cinque feriti nel Reggiano. Lo schianto intorno alle 5 del mattino a Castellarano, in via delle Radici. A perdere la vita, un ragazzo di 25 anni, Sergio Giacobazzi, residente proprio a Castellarano. Era a bordo di una Ford Fiesta insieme a cinque amici, tutti di Castellarano. Il veicolo era diretto da Sassuolo verso l'Appennino. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa fuori strada, in un dirupo, dopo un volo di circa 25 metri.

Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, da Reggio e da Sassuolo, i carabinieri e i soccorsi del 118. Per il 25enne Sergio Giacobazzi non c'è stato nulla da fare. I cinque amici, invece, sono stati tutti trasportati in ospedale. Molto grave un altro 25enne, trasportato a Parma con l'elisoccorso arrivato da Bologna. Sono stati trasportati a Reggio Emilia, con ferite di media gravità, un 25enne, una 18enne e un 24enne. Il quinto giovane a bordo dell'auto, invece, un 31enne è stato portato a Baggiovara.

Un'intera comunità è sconvolta. La salma di Giacobazzi è stata posta a disposizione della Procura reggiana titolare dell’inchiesta che verrà aperta per far luce sull'incidente.