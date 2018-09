Serie B, il Tar ha sospeso il campionato cadetto?

La Serie B si blocca su ordine del Tar del Lazio in attesa della decisione - in maniera definitiva - se le partecipanti resteranno 19 oppure saliranno a 22 come prevedeva lo statuto del campionato di calcio cadetto.

Ad annunciare l’ennesimo colpo di scena che mina la credibilità del sistema calcio, è stato il presidente del Collegio di Garanzia del Coni Franco Frattini che intervenendo ai microfoni di Radio InBlu ha fatto il punto della situazione

" Il fatto nuovo è che il Tar del Lazio oltre che sospendere la sentenza ha sospeso il campionato. È chiaro che se noi dovessimo aspettare la data dell’ordinanza collegiale che il Tar ha stabilito al 9 ottobre vuol dire che fino a quella data non si giocherebbe la serie B. E questo mi sembra impossibile sotto il profilo della passione sportiva di milioni di tifosi quindi venerdì 21 settembre il Collegio di garanzia riesaminerà la questione in una composizione completamente nuova e si deciderà se la Serie B sarà a 22 o 19 squadre. Se dovesse decidersi per la prima ipotesi, lunedì prossimo si deciderà quali saranno le tre squadre.

Se fosse la sceneggiatura di un film comico sarebbe un copione da premio Oscar. Lo stesso Frattini si è poi corretto:

"In serie B saranno sospese solo le partite di tutte le squadre parti nelle varie cause"

Vede l’urgenza è data dal fatto che siccome le aspiranti al ripescaggio NON giocano in B e siccome il Tar ha sospeso non giocano in C perché se vincono alcune passano in B,si turbano due campionati!E ad ogni giornata di B eventuali recuperi più difficili — Franco Frattini (@FrancoFrattini) 18 settembre 2018

Frattini: "Più facile gestire un G7 della serie B"

"Ogni settimana scrivo sentenze sulle infiltrazioni mafiosi sull'economia eppure devo dire che questo calcio qualche problema lo dà" spiega il presidente del Collegio di Garanzia del Coni già ministro degli Esteri e presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale

Il Tar una settimana fa aveva dichiarato “inammissibili i ricorsi sulla composizione della Serie B e improcedibile l’istanza su ripescaggi”, confermando il campionato a 19 squadre – partito ufficialmente il 24 agosto e giunto già alla terza giornata.

Saranno quindi poste a nuovo vaglio le posizioni di sette club: Avellino, Catania, Novara, Pro Vercelli, Siena, Ternana e Virtus Entella.